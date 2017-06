Morgen um 16 Uhr findet ein neuer Nintendo Direct-Stream zum Thema Pokémon statt. Erwartet uns eine offizielle Ankündigung von Pokémon Stars?

Wird morgen Pokémon Stars angekündigt?



Morgen um 16 Uhr widmet sich Nintendo in einem neuen Nintendo Direct komplett dem Thema Pokémon. Das verkündete das Unternehmen heute via Twitter:

Lasst euch morgen um 16 Uhr das neue #PokemonDirect nicht entgehen! Hier könnt ihr live dabei sein: https://t.co/PoSAhYI7IS pic.twitter.com/hqRmwYmEAJ — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) June 5, 2017

Der Stream soll rund acht Minuten dauern und uns neue Informationen darüber geben, was uns in Sachen Pokémon in nächster Zeit erwartet.

Es wird das erste Pokémon Direct seit Februar 2016 sein als Nintendo zur Feier des 20. Geburtstags des Franchises einen Stream abhielt. In ihm wurden Pokémon Sonne und Mond vorgestellt, die letztes Jahr im November erschienen. Seit einiger Zeit machen Gerüchte die Runde, dass eine überarbeitete Version der Nintendo 3DS-Spiele mit dem Namen Pokémon Stars für Nintendo Switch angekündigt werden könnte.

Den Stream könnt ihr euch hier ansehen. Wir sind natürlich für euch mit von der Partie und halten euch auf dem Laufenden, welche neuen Ankündigungen Pokémon Direct für uns parat hält.

Was erhofft ihr euch von Pokémon Direct?