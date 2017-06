Aus RetroBlox wird Polymega und der Konsolen-Tausendsassa kann sogar noch mehr als ursprünglich geplant: Von Haus aus werden jetzt PS1, TurboGrafx-CD, Sega CD und Neo Geo CD unterstützt. Per Modul geht aber noch mehr.

Der Polymega-Controller (ehemals RetroBlox)

Nintendo zeigt mit dem Erfolg des NES Classic Mini und der Ankündigung des SNES Classic Mini, dass eine enorme Nachfrage nach klassischen Spielekonsolen und deren Titeln besteht. Die modulare Retro-Konsole Polymega (ehemals RetroBlox) setzt genau dort an: Standardmäßig sollen PS1, TurboGrafx-CD, Sega CD und neuerdings auch Neo Geo CD unterstützt werden. Mit mehreren Extra-Modulen können wir aber auch Super NES-/Super Famicom-, Genesis-/32X-, TurboGrafx-16-/PC Engine- und NES-/Famicom-Spiele spielen. Und zwar mit den Original-Kassetten beziehungsweise -CDs.

Polymega (ehemals RetroBlox)

Die Macher von Polymega planen außerdem die Möglichkeit ein, Spiele ohne die entsprechenden Datenträger zocken zu können, nachdem wir sie in die System-Bibliothek übertragen und an unseren Account gekoppelt haben – ähnlich, wie es zum Beispiel bei einem iPod und iTunes funktioniert. So soll Produktpiraterie vermieden werden.

Polymega (ehemals RetroBlox)

Ursprünglich sollte im April eine Crowdfunding-Kampagne starten, aber die Macher hinter Polymega benötigen das Geld aktuell gar nicht mehr – zumindest nicht mehr von ihren Fans. Wie auf der offiziellen Webseite zu lesen ist, haben sich offenbar interessierte Investoren gefunden, die das Projekt mit Venture-Kapital unterstützen. Preislich soll die Polymega-Konsole unter 300 US-Dollar liegen, wenn ihr die Version mit einem Modul haben wollt.

Wie gefällt euch der Polymega-Ansatz?