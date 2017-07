Der Amazon Prime Day hält noch weitere Angebote bereit. Unter anderem bekommt ihr eine Auswahl an PS4- und Xbox-Spielen, sowie Xbox One S-Bundles im Angebot. Für die Nintendo Switch gibt es zudem ein Zelda-Bundle.

Nintendo Switch als Zelda-Bundle im Prime Day Angebot.

Neben den heutigen Blitzangeboten gibt es einige interessante Tagesangebote beim Amazon Prime Day. Allen voran bekommt ihr die Nintendo Switch im Bundle mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dem dazugehörigen Expansion Pass und einer Hülle für die Switch für 399 Euro.

Mit dem Bundle bekommt ihr eines der besten Zelda-Spiele und einen klaren Kandidaten für das Spiel des Jahres. Durchweg überzeugt das Spiel mit sehr hohen Wertungen und konnte auch bei uns 94 Punkte erreichen. Dank des Expansion Passes könnt ihr außerdem direkt den ersten DLC Die legendären Prüfungen spielen und im Winter mit der Ballade der Helden weitermachen.

Nintendo Switch + Zelda: Breath of the Wild + Zelda Expansion Pass + Schutzhülle für 399 Euro

Beachtet, dass ihr die Angebote des Amazon Prime Day nur als Prime-Mitglied wahrnehmen könnt. Hierzu zählt auch bereits die kostenlose Probemitgliedschaft, sodass ihr keines der Angebote verpasst. Mit der Mitgliedschaft erhaltet ihr auch Zugriff auf Twitch Prime und Amazon Prime Video.

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen und die Prime Day-Angebote wahrnehmen

Darüber hinaus könnt ihr als Prime-Mitglied Amazon Music Unlimited für vier Monate für nur 99 Cent abonnieren. Anschließend kostet das Abo 7,99 Euro pro Monat, kann aber jederzeit gekündigt werden.

Amazon Music Unlimited 4 Monate für 99 Cent

Hardware-Tagesangebote:

Spiele-Tagesangebote am Prime Day:

Nachfolgend haben wir für euch eine kleine Auswahl der Spiele, die es in den Tagesangeboten gibt. Die meisten gibt es für PS4 und Xbox One, auch wenn wir nur jeweils eine Fassung aufgelistet haben. Schaut euch daher gerne auf der Amazon-Übersicht um.

Darüber hinaus gibt es einige interessante Film- und Serien-Angebote beim Amazon Prime Day.

Schlussendlich bietet Amazon bis zu 50% Rabatt auf seine eigenen Produkte wie den Kindle Paperwhite oder das Fire Tablet.

