Mit That's You für PS4 ist bereits das erste kostenlose PS Plus-Spiel für den Monat Juli 2017 bekannt. Allerdings ist das PlayLink-Spiel ein Bonus und nicht Teil des eigentlichen Line-ups.

That's You gibt es im Juli 2017 kostenlos für PS Plus-Mitglieder.

Sony gibt das PS Plus-Line-up für den Monat Juli 2017 zwar erst in der nächsten Woche bekannt, ein Gratis-Spiel kennen wir aber bereits seit einigen Tagen: Das Ratespiel That's You, das erste Spiel aus Sonys neuem PlayLink-Programm.

In einem Interview mit den Kollegen von Game Reactor hat PlayStation Europe-Chef Jim Ryan klargestellt, dass That's You als Bonus-Spiel im PS Plus-Line-up für Juli 2017 dabei sein wird, das zusätzlich zu den eigentlichen Spielen für PS4, PS3 und PS Vita Anfang des nächsten Monats von PS Plus-Abonnenten kostenlos heruntergeladen werden kann.

Mit PlayLink hat Sony ein neues Feature auf der E3 2017 vorgestellt, das Nicht-Gamern die Einstiegshürde nehmen soll, indem sie Spiele über ihr Smartphone auf der PS4-Spielen.

Aktuell könnt ihr euch euch unter anderem den Shooter Killing Floor 2 und das Episoden-Adventure Life is Strange gratis schnappen, das mit Before the Storm übrigens ein Prequel erhält.