Life is Strange und Killing Floor 2 gehören angeblich zu den PS-Plus-Titeln des Monats Juni.

Wie an jedem Monatsende wird auch im Mai mit Spannung die Bekanntgabe der kostenlosen PS-Plus-Titel erwartet, bislang gab es noch keine Hinweise, welche Titel ihr euch im Juni herunterladen dürft.

Bis jetzt. Denn auf dem Twitter-Account von PlayStation Türkei ist nun ein Bild aufgetaucht, das einen Teil des Juni-PS-Plus-Aufgebots zeigen soll. Demnach handelt es sich um den Shooter Killing Floor 2 sowie das Episoden-Adventure Life is Strange handeln.

In Killing Floor 2 tretet ihr allein oder im Koop gegen Wellen von sogenannten Zeds an und nutzt dafür unterschiedliche Waffen und Munition. Unseren Test zum Shooter könnt ihr hier lesen.

Life is Strange sorgte sowohl bei den meisten Kritikern wie auch Spielern für Begeisterung, das Abenteuer mit den beiden Jugendlichen Max und Chloe ist nicht nur spannend erzählt, sondern hält auch einige Überraschungen und Wendungen bereit. Den GamePro-Test zu Life is Strange lest ihr hier.

Eine offizielle Bestätigung von Sony steht allerdings noch aus. Sobald die finalen PS-Plus-Spiele für den Juni festehen, erfahrt ihr es natürlich bei uns.

Wie würden euch Killing Floor 2 und Life is Strange als PS-Plus-Titel gefallen?