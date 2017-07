PS Plus wird sieben Jahre alt. Zur Feier spendiert Sony ein kostenloses PS4-Design im Stil des Online-Service.

PS Plus hat Geburtstag, die Geschenke gbt's aber für uns.

PS Plus wird sieben Jahre alt und nachdem Sony zur Feier bereits ein Gewinnspiel mit einer siebenjährigen PS Plus-Mitgliedschaft als Hauptpreis startete, spendiert das Unternehmen jetzt ein Geschenk, von dem alle Abonnenten des Online-Dienstes etwas haben.

Mehr: PS4, Xbox One & Switch - Sony macht sich selbst die größte Konkurrenz

Jedes PS Plus-Mitglied kann sich mit dem "PlayStation Plus 7 Year Birthday Theme" ab sofort ein PS4-Theme im Stil des Service kostenlos aus dem PS Store herunterladen. Das untere Video zeigt uns das Design genauer.

Das kostenlose PS Plus Theme findet ihr hier

Sony führte PS Plus 2010 als optionales PSN-Upgrade für PS3-Spieler ein. Mit der PS4 wurde der kostenpflichtige Dienst aber für viele Spieler unabdingbar, da das zuvor kostenlose Online-Spielen zum Teil des PS Plus-Service wurde. Jeden Monat bietet Sony mit PS Plus außerdem eine Handvoll Gratis-Spiele für PS4, PS3, und PS Vita an. Die PS Plus-Titel für August 2017 sollten demnächst enthüllt werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Wie findet ihr das PS Plus-Design?