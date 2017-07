Sony hat eine neue Rabattaktion im PlayStation Store gestartet. Der Big in Japan-Sale wartet mit fast 200 PS4-Angeboten auf, bei denen ihr bis zu 80 Prozent des Originalpreises sparen könnt.

Der PlayStation Store lockt in schöner Regelmäßigkeit mit Rabattaktionen. Während sich die sogenannten Doppelten Rabatte für PS Plus-User gerade in ihren letzten Zügen befinden, hat Sony mit Big in Japan soeben einen Sale gestartet, der sich gleichermaßen an alle PSN-Nutzer richtet. Wie der Name schon andeutet, stehen bei dieser Rabattaktion bis zum 19. Juli 2017 Spiele aus Japan im Mittelpunkt.

Knapp 200 Angebote hält die Big in Japan-Aktion allein für PS4-Besitzer bereit, wobei es sich auch für PS3- und PS Vita-Spieler lohnt, den PlayStation Store zu durchstöbern. Zu den rabattierten Titeln zählen unter anderem Resident Evil 7 sowie die dazugehörigen DLCs Verbotenes Filmmaterial Teil 1 und Teil 2, Final Fantasy 15, Dark Souls 3 und dessen Season Pass, Yakuza Zero, Persona 5 und Strider. Das Actionspiel im Arcade-Stil bekam im GamePro-Test eine Wertung von 80 Punkten - im Gegenzug bekommt ihr es aktuell um 80% reduziert. Im Folgenden stellen wir euch noch ausgewählte PS4-Angebote der Big in Japan-Aktion vor

PlayStation Store - Einige PS4-Highlights des Big in Japan-Sales

Alle Big in Japan-Angebote für PS4, PS3 und PS Vita im PlayStation Store