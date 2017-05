Mit dem The Creators-Feature lässt Sony nun Entwickler und Publisher zu Wort kommen, die euch besondere Empfehlungen im PS Store aussprechen. Wer Rocket League mag, kann also Psyonix fragen, was man sonst noch so spielen sollte.

The Creators - Holt euch Tipps von de Experten.

Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr gerade Lust auf ein neues Spiel verspürt und euch neugierig durch den PlayStation Store wühlt, euch aber nichts so richtig ansprechen will? In den Sonderangeboten finden sich wieder die üblichen Verdächtigen und überhaupt habt ihr alles schon hundert Mal gesehen? Dann freut euch auf The Creators, ein neues Feature im PS Store, mit dem euch bekannte Entwickler und Studios ihre PS4- und PS3-Empfehlungen aussprechen können.

Diese Funktion kennt ihr vielleicht schon vom Steam Curators-Programm, wo ihr bestimmten Kuratoren folgen könnt, die regelmäßig Empfehlungen aussprechen. Nun mag der PlayStation Store nicht so umfangreich sein wie die Steam-Bibliothek, dennoch kann etwas Übersicht nicht schaden.

PlayStation-Geheimtipps von den Experten

Anstatt The Creators für jeden zu öffnen, kommen im PS Store ab sofort nur die Leute zu Wort, die selbst Spiele herstellen oder sonstwie in der Industrie vertreten sind. Das bedeutet zwar, dass uns dann Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios-Chef Shuhei Yoshida vor allem Exklusivtitel wie Horizon Zero Dawn und Uncharted 4: A Thief's End empfiehlt, für die er im Grunde auch selbst verantwortlich ist, aber es gibt auch echte Entdeckungen zu machen.

Im ersten Rutsch der Entwickler, die sich am The Creators-Programm beteiligen, finden sich dann auch sympathische Studios wie Supergiant Games, die Titel wie Darkest Dungeon und Hyper Light Drifter hervorheben. Und ich könnte den Rocket League-Machern von Psyonix dankbarer kaum sein, dass sie das großartige Videoball mit in ihre Liste aufgenommen haben. Hier gibt es auch eine große Empfehlung von mir.

Noch nicht in Deutschland, stöbern könnt ihr trotzdem

Bislang scheint es das The Creators-Programm noch nicht im deutschen PlayStation Store zu geben, wobei aber wahrscheinlich ist, dass sich das bald ändert. Unabhängig davon könnt ihr euch die Empfehlungen natürlich einfach aus dem US-Store holen und die Spiele dann im eigenen Store kaufen. Zur ersten Übersichtsseite gelangt ihr über diesen Link.

Welche Spiele würdet ihr empfehlen?