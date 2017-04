Das verlockende PS4 Pro-Angebot von Gamestop ist bereits vor dem offiziellen Aktionsstart vielerorts ausverkauft, die Kunden sind enttäuscht.

Eine PS4 Pro für 99 Euro? Das Gamestop-Angebot ist verlockend.

Vor zwei Tagen berichteten wir über ein verlockendes Gamestop-Angebot: Wer zwei Spiele und eine gebrauchte Standard-PS4 inklusive Controller mitbringt, erhält im Gegenzug eine neue PS4 Pro für nur 99 Euro. Doch viele Kunden blieben enttäuscht zurück, denn das Angebot ist vielerorts bereits ausverkauft - vor dem offiziellem Aktionsstart am 26. April 2017.

Bereits ab Montag stürmten viele Käufer die regionalen Gamestop-Filialen. Inzwischen häufen sich auf Facebook die Beschwerden. Viele Kunden berichten, in ihrem Geschäft seien die PS4 Pro-Konsolen bereits vergriffen oder für Vorbesteller reserviert. Auch bei der Hotline werde man abgespeist.

Die Vormerkung für später sei nicht mehr möglich. Die Chance, noch eine PS4 Pro zu bekommen, dürfte demnach sehr gering ausfallen.

Heimlicher Aktionsstart vor offiziellem Beginn?

Viele interessierte Käufer erheben Vorwürfe gegen Gamestop und behaupten, Mitarbeiter der Ladenkette hätten das Angebot genutzt, um Freunde und Familienmitglieder zu versorgen. Sie fordern daher, Gamestop solle offenlegen, wie viele Konsolen überhaupt zur Verfügung standen.

Andere erklären sich den schnellen Ausverkauf wiederum damit, dass die Aktion in einigen Filialen bereits am 24. April und somit zwei Tage zu früh startete. Manche drohen daher sogar mit Beschwerden an den Verbraucherschutz wegen eines sogenannten Lockvogelangebots. Es gibt aber auch zufriedene Kunden, die sich auf Facebook für das tolle Angebot bedanken und stolz ihre neue PS4 Pro posten.

Nachdem es zunächst uneinheitliche Aussagen verschiedener GameStop-Mitarbeiter vor Ort gab, wie es nun mit der Aktion weitergeht, hat das Unternehmen auf der offiziellen Website folgendes Statement veröffentlicht:

"Aufgrund der hohen Nachfrage kann es in einigen Filialen vereinzelt zu Lieferverzögerungen kommen. Wir setzen alles daran, jeden Kunden schnellstmöglich zu bedienen und entschuldigen uns für eventuelle Wartezeiten."

Auf Facebook teilte Gamestop zudem mit, dass man die Aktion aufgrund der verfrühten Lieferung der Konsolen bereits am 24. April 2017 gestartet habe und diese aufgrund der hohen Nachfrage eben sehr schnell vergriffen gewesen seien. Man erwarte jedoch für die nächste Woche definitiv eine Nachlieferung.

Feldversuch

Ein Kollege der GameStar stand heute Morgen selbst an einem Gamestop in München an, um eine PS4 einzutauschen. Der Filialleiter bestätigte, dass er ein Kontingent von etwa 50 Konsolen vorrätig habe und sich diese nicht vorab reservieren ließen. Wer pünktlich vor Ort war, bekam auch eine.

Die 50 Konsolen wurden wie versprochen eingetauscht, es kam zu keinen Tumulten, lediglich einige Spätankömmlinge gaben nach zwei Stunden Wartezeit auf, als absehbar war, dass sie keine mehr bekommen würden. Ob noch weitere Lieferungen innerhalb der Aktionsfrist kommen würden, wusste der Filialleiter aber nach eigenen Aussagen auch nicht.

Zwei andere Kollegen versuchten es bei jeweils anderen Filialen und gingen leer aus.