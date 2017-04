Nachdem Gamestop mit Lieferengpässen im Rahmen der PS4-Eintausch-Aktion herumschlagen musste, erreichte uns nun eine Stellungnahme, in der Nachlieferungen versprochen werden.

GameStop muss wieder einmal durch einen Shitstorm.

Bereits am Montag berichteten wir euch von einer interessant klingenden Tauschaktion des Händlers GameStop: Wer seine alte PS4, einen Dualshock 4-Controller und zwei PS4-Spiele in einer GameStop-Filiale abgibt, erhält eine neue PS4 Pro für 99,99 Euro. Während einige Kunden das Angebot tatsächlich wahrnehmen konnten, waren die Lagerbestände des Unternehmens offenbar so schnell erschöpft, dass mehr und mehr Kunden für einen ausgewachsenen Shitstorm sorgten.

Nun hat GameStop ein offizielles Statement herausgegeben, in dem sie zumindest teilweise auf die wortgewaltige Kritik der Kunden eingehen:

"Aufgrund des explosiven Ansturms und der enormen Resonanz auf die aktuelle GameStop-Eintauschaktion zur PS4 Pro ist es leider zu massiven Engpässen in den Stores gekommen. GameStop kann daher aktuell leider nicht alle Eintauschwünsche erfüllen. Für den gesamten Aktionszeitraum sind und waren von Beginn an aber mehrere Nachlieferungen in Planung, die sich auch teilweise schon auf dem Weg in die Filialen befinden, um allen Kunden schnellstmöglich den Zugang zur Aktion wieder zu gewähren.



GameStop bittet alle Kunden um etwas Geduld und bedauert die Verzögerungen. Die Eintausch-Aktion zur PlayStation 4 Pro-Konsole gilt weiterhin bis zum 14. Mai 2017 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz und nur solange der Vorrat reicht."

Theoretisch besteht also weiterhin die Möglichkeit, die Umtausch-Aktion zu nutzen, die mit den hoffentlich bald eintreffenden Nachlieferungen wieder ordnungsgemäß ablaufen soll.

Was haltet ihr von dieser Aktion und dem Verhalten von GameStop?