Sony hätte auf der E3-Presskonferenz noch viel mehr Titel zeigen können, aber sie haben sich dagegen entschieden. Weitere Neuankündigungen sollen im Laufe des Jahres folgen.

Die diesjährige Sony-PK lebte von Updates zu bereits bekannten Titeln wie God of War, Days Gone und Spider-Man.

Falls euch die diesjährige E3-Konferenz von Sony etwas enttäuscht hat und ihr euch eigentlich mehr Neuankündigungen für die PS4 erhofft habt, braucht ihr den Teufel nicht gleich an die Wand zu malen. Offenbar hat sich Sony nämlich ganz bewusst dazu entschieden, große Exklusivtitel zurückzuhalten und zu einem späteren Zeitpunkt vorzustellen.

Mehr: God of War - Warum das Action-Spiel keine Open World hat

In einem Videointerview mit dem YouTube-Kanal Jagat Review hat Sony Worldwide Studios-Chef Shuhei Yoshida Frage und Antwort gestanden. In dem Clip gibt er dann auch zu, dass Sony auch hätte mehr zeigen können, wenn sie denn nur gewollt hätten. (via Push Square)

"Es gibt Dinge, die wir zurückgehalten haben. Wir haben uns dazu entschieden, sie nicht auf der E3 2017 zu enthüllen, aber im Laufe des Jahres wird es mehr Neuigkeiten von unseren Teams geben."

Wir können uns also darauf einstellen, dass uns Sony in diesem Jahr noch öfter mit Neuankündigungen überraschen wird. Immerhin steh ja schon jetzt quasi wieder die gamescom vor der Tür und Ende des Jahres wird auch die alljährliche PlayStation Experience abermals eine Bühne für große Titel bieten.

Hat Sony in diesem Jahr zu wenig auf der E3 gezeigt?