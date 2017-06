Sony veranstaltet aktuell die Days of Play und somit gibt es bei ausgewählten Händlern einige sehr interessante PlayStation-Angebote. Unter anderem erwarten euch tolle Konsolen-Bundles.

Die PS4 Pro im Bundle mit zwei Top-Titeln für nur 395 Euro.

Im Zuge der Days of Play verteilt Sony einige Rabatte und bietet besondere Aktionen über ausgewählte Händler an. Wer bisher noch auf ein attraktives Bundle für die PS4 Pro gewartet hat, sollte sich das aktuelle Angebot bei MediaMarkt ganz genau anschauen.

Das Bundle beinhaltet die PS4 Pro und die beiden Top-Titel Horizon Zero Dawn und Uncharted 4: A Thief's End. Alles zusammen kostet euch das nur 395 Euro. Um die Versandkosten zu sparen, könnt ihr euch das Bundle auch in euren MediaMarkt liefern lassen.

Gerade mit Horizon erhaltet ihr das passende Spiel für die 4K-Power der PS4 Pro. Das Spiel sieht bereits in Full HD sehr gut aus, wirkt in 4K aber noch viel schöner. Das Spiel selbst ist natürlich ebenfalls eine Wucht und darf in keiner Sammlung fehlen.

PS4 Pro + Horizon Zero Dawn + Uncharted 4 für nur 395 Euro

Die kleine Schwester der PS4 Pro, die PS4 Slim, bekommt ihr aktuell ebenfalls im Angebot für nur 186 Euro. Zudem gibt es das 12-monatige PlayStation Plus-Abonnement für nur 34,99 Euro.

Die Angebote gelten bis zum 17. Juni und solange der Vorrat reicht. Der jeweilige Rabatt wird an der Kasse bzw. im Warenkorb abgezogen.