Der Preis der PS4 Pro wird vorerst nicht gesenkt. Das gab Sony auf der E3 2017 bekannt.

PS4 Pro: Eine Preissenkung wird wohl auf sich warten lassen.

Die PS4 Pro kostet seit der Markteinführung rund 400 Euro - und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Wie Worldwide Studios-Chef Shuhei Yoshida in einem Interview auf der E3 2017 bekannt gab, gäbe es derzeit keine Pläne, den Preis zu ändern.

Auf die Frage nach einem möglichen Preisnachlass der PS4 Pro antwortete Yoshida:

"Findest du sie zu teuer? Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität der Spiele, die es für die PS4 Pro gibt, und das Feedback der Kunden ist ebenfalls sehr positiv. Daher haben wir keine Pläne etwas zu ändern."

Die PS4 Pro ist 100 Euro günstiger als die Xbox One X, die am 7. November 2017 erscheint und 500 Euro kosten wird. Auf Amazon wird die PS4 Pro sogar für 379 Euro angeboten. Ende Mai prophezeite ein Analyst noch, die PS4 Pro könnte aufgrund der Konkurrenz von Microsofts neuer Xbox One X günstiger werden.