Sony erweitert die PS4-Produktfamilie im kommenden Monat um zwei neue Modelle. Ab Juli 2017 soll die PS4 Slim in den Limited Editions Gold und Silber im Handel erhältlich sein.

Die PS4 Slim bekommt zwei Limited Editions in Gold und Silber.

Bereits Ende Mai berichteten wir euch vom möglichen Release eines PS4 Slim-Modells in Gold. Nun lässt Sony die offizielle Ankündigung folgen. Im Juli 2017 sollen zwei Limited Editions der PS4 Slim auf den Markt kommen - die eine in Gold, die andere in Silber.

Beide Konsole enthalten eine 500 GB-Festplatte und zwei Dualshock 4-Controller in der jeweiligen Farbe. Die PS4-Controller in Gold und Silber sind bereits seit einziger Zeit separat erhältlich.

Den Preis der Limited Editions verrät Sony nicht, hierzu solle man sich an einen lokalen Händler wenden. In den USA erscheint die PS4 Slim in Gold bereits am 9. Juni mit einer 1 Terabyte großen Festplatte zu einem zeitlich begrenzten Vorzugspreis von knapp 250 US-Dollar - dafür liegt diesem Modell aber nur ein Controller bei.

PS4 Slim in Gold

PS4 Slim in Silber

Wecken die Limited Editions der PS4 Slim euer Interesse?