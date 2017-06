Bei Saturn bekommt ihr aktuell einige Konsolen-Angebote. Darunter gibt es ein Xbox One S- und ein PS4 Slim-Bundle. Des Weiteren sind viele Spiele reduziert.

Die Xbox One S gibt es aktuell im Bundle mit vier Spielen.

Wer noch keine Xbox One S besitzt, aber durchaus Interesse an einer hätte, der bekommt bei Saturn nun ein attraktives Angebot. Dort gibt es die Xbox One S (500 GB) im Bundle mit Forza Horizon 3, Halo: The Master Chief Collection, Rise of the Tomb Raider, Forza Motorsport 6 und zwei Controllern für nur 299 Euro. Das Bundle beinhaltet somit einige Stunden Spielspaß.

Die Xbox One S überzeugt allerdings nicht nur als Spiele-Konsole, sondern ist zudem ein vollwertiger 4K-Blu-ray-Player. Der verbesserte Controller, HDR und 4K-Upscaling runden die Konsole ab.

Xbox One S 500 GB + 2. Controller + 4 Spiele für nur 299 Euro

Wer lieber eine PS4 möchte, der bekommt bei Saturn ebenfalls ein interessantes PS4 Slim-Bundle. Diese gibt es dort zusammen mit der WipEout Omega Collection und einem zweiten PS4-Controller für 299 Euro.

Die PS4 Slim besitzt ein schlankes Design und besticht durch einen verbesserten Controller. Bei diesem wurden die Analog-Sticks überarbeitet und der Akku hält nun ca. 30% länger. Des Weiteren verfügt der Controller nun über eine Lichtleiste auf dem Touchpad.

PS4 Slim 500 GB + WipEout Omega Collection + 2. Controller für 299 Euro

Weitere Angebote:

