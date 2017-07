PS2-Spiele auf der PS4 zocken könnte so einfach sein: Dieser Fan-Vorschlag zeigt eindrucksvoll, wie die Abwärtskompatibilität auf der PS4 im Idealfall funktionieren sollte.

PS2-Spiele für PS4

Einige PlayStation-Fans zeigen sich unzufrieden mit den bestehenden Möglichkeiten, PS2-Titel auf ihrer PS4 zu spielen. Bisher funktioniert das nur recht eingeschränkt und erfordert den Neukauf von Spielen, die man vielleicht schon seit Jahren besitzt.

Der NeoGAF-Nutzer Taker34 weiß allerdings ganz genau, wie es anders funktionieren könnte. Sein Vorschlag scheint einen Nerv zu treffen und macht aktuell im Internet die Runde. Die simple und gleichermaßen effektive Idee lautet, Sony solle die PS2 als Virtual Console-Emulator im PlayStation Store anbieten – zum einmaligen Preis von 19,99 Euro.

Ein PS2-Emulator könnte Fans glücklich machen.

Dieser Emulator wäre ausdrücklich kein Abo-Service und würde standardmäßig keine großartigen Verbesserungen bieten. Allerdings sieht der Vorschlag vor, dass wir die Original-CDs unserer PS2-Spiele einlegen und direkt damit losspielen könnten. So sei eine eigene Classic-Spielebibliothek denkbar, bei der wir einzelne Titel nur dann nochmal bezahlen müssten, wenn wir Trophäen sammeln wollen oder das Spiel schlicht nicht besitzen. Auch für HD-Grafik könnte Sony Geld verlangen.

Das Modell wirkt in der Tat ziemlich überzeugend: Sony würde an den Verkäufen des Emulators verdienen und an denen, die ihre Spiele aufhübschen wollen. Die Spieler bekämen eine persönliche PS2-Spielebibliothek, digitale Upgrades und die Möglichkeit, ihre PS2-CDs zu benutzen.

Was haltet ihr von der Idee?

