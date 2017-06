Nicht viele Leute geben es zu, aber die Jagd nach Tröphäen und Achievements übt auf so manche Spieler einen großen Reiz aus. Vor allem für die begehrten Platin-Tropähen wird jede Menge Energie in Spiele investiert, die vielleicht nicht einmal Spaß machen. Die Entwickler von "5 Stars 1000 TOP RATED" (ja, das Spiel heißt wirklich so) sahen hier offenbar die perfekte Marktlücke für sich.

Das PS4-Spiel mit dem seltsamen Namen wirbt nämlich mit dem Verkaufsargument, dass es hier eine besonders einfach zu ergatternde Platin-Trophäe zu holen gibt.

The PS4 has a game that sells itself entirely on the basis that you can get a Platinum Trophy easy. It's also shit. https://t.co/cBLwIAG7WF