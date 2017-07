Quentin Tarantino plant offenbar bereits sein nächstes Projekt, in dem Brad Pitt und Jennifer Lawrence mitspielen könnten. Der Regisseur von Pulp Fiction, Inglorious Basterds und vielen anderen Filmen will offenbar die Morde der Manson-Familie verfilmen.

Quentin Tarantino arbeitet längst an seinem nächsten Film.

Charles Manson gehört zu den bekanntesten Kriminellen, die die Geschichte der USA zu bieten hat. Als Anführer der sektenähnlichen Manson Family ordnete er 1969 mehrere grausame Morde an. Dabei kam unter anderem die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate ums Leben. Da die Todesstrafe in Kalifornien abgeschafft wurde, sitzt Charles Manson seit seiner Verhaftung im Gefängnis. Wie der Hollywood Reporter schreibt, arbeitet Quentin Tarantino jetzt offenbar an einer Verfilmung der Geschichte rund um die Morde der Manson Family.

Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Django Unchained, The Hateful Eight) soll das Skript selbst verfasst haben, damit fast fertig sein und sich bereits in Gesprächen mit einigen Schauspielern befinden: In Frage kommen offenbar Brad Pitt sowie Jennifer Lawrence. Als Produzenten treten allem Anschein nach wieder Harvey und Bob Weinstein in Erscheinung, die bereits die vorherigen Filme von Quentin Tarantino produziert haben.

Sollten sich die Berichte der THR-Quellen als richtig herausstellen, würde es sich um das erste Projekt von Quentin Tarantino handeln, das auf wahren Begebenheiten beruht.

Wie fändet ihr einen Charles Manson-Film von Quentin Tarantino?