Zehn Jahre hat I-am-Prime gebraucht, um seinem Park in Rollercoaster Tycoon 2 den nötigen Feinschliff zu geben. Nun ist das beeindruckende Werk endlich fertig.

Primes Rollercoaster Tycoon 2-Park von Nahem (Ende 2015).

Als Reddit-User I-am-Prime mit seinem Vergnügungspark-Projekt in Rollercoaster Tycoon 2 begann, drückte ich noch die Schulbank und dachte vermutlich sehnsüchtig an die PS3, die im März 2007 das Licht der Welt erblickte. Jetzt, zehn Jahre später, präsentiert uns der begeisterte Achterbahnschmied endlich sein vollendetes Werk: 34 Achterbahnen, 255 Attraktionen und Shops und fast 8000 Gäste tummeln sich in I-am-Primes Rollercoaster Tycoon 2-Park. Und eine Million Gäste tobten sich bereits auf seiner Monorail "Prime Park Jet" aus (via Kotaku).

I-am-Primes Park vor dem Polishing

I-am-Prime postete bereits im Dezember 2015 Bilder vom Fortschritt seines Kindheitsprojekts. Der obere und der untere Screenshot zeigen seinen Park vor- beziehungsweise nach dem Feinschliff.

I-am-Primes Park nach dem Polishing.

Highlight des Parks ist wohl die riesige Lagerhalle in der linken unteren Ecke, die sich als Indoor-Achterbahn entpuppt. Um sein Mega-Projekt überhaupt realisieren zu können verließ sich der Spieler auf das Tool OpenRTC2, mit dem er die Kapazität des Spiels für weitere Attraktionen erhöhen konnte.

Roallercoaster Tycoon erschien 2002 für den PC und wurde 2016 zusammen mit dem ersten Teil im iOS und Android-Game Rollercoaster Tycoon Classic wiederbelebt.