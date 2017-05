Falls ihr Lust darauf habt, neben FIFA 18, NBA 2K und Co. auch andere Sportsimulationen auszuprobieren, könnt ihr euch im Oktober auf Rugby 18 stürzen.

Rugby 18 will authentisch werden.

Wer einen Faible für den Rugby-Sport hat und seinem Hobby auch gern in Videospielen nachgeht, blickt auf der Konsole seit einiger Zeit in die Röhre. Seit Rugby 15 und Rugby League Live 3 hat es keine Simulation des britischen Traditionssports mehr gegeben. Publisher Bigben Interactive gab jetzt aber bekannt, dass Rugby 18 noch in diesem Jahr für PS4, Xbox One und PC erscheinen soll.

Die Entwickler von Eko Software arbeiten jetzt schon seit über zwei Jahren an Rugby 18 und versprechen ein authentisches Rugby Union-Spiel, das die wichtiges Klubs und Spieler der nördlichen Hemisphäre beinhalten soll. Das würde allerdings auch bedeuten, dass Australien und Neuseeland als wichtige Rugby-Nationen wegfallen.

Ohne taktisches Feingefühl wird es in Rugby 18 schwer.

Der Fokus soll auf die englischen Premiership Rugby-Klubs sowie der Top 14-Liga aus Frankreich liegen. Insgesamt werden über 2000 Spieler aus der Rugby-Saison 2017-2018 mit von der Partie sein. Zusätzlich kann im Management-Modus ein eigenes Team erstellt werden. Mit der Möglichkeit verschiedene taktische Entscheidungen während des Spiels zu treffen, soll Rugby 18 zur Vorzeige-Simulation im Rugby-Sport werden.

Rugby 18 soll im Oktober für PS4, Xbox One und PC erscheinen.