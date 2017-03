Bei Saturn bekommt ihr aktuell F1 2016, Project Cars oder auch die Xbox One S 1TB mit Forza Horizon 3 im Angebot. Feiert mit Saturn die neue Formel 1 Saison.

F1 2016 ist sicher einer der besten Ableger der F1-Serie von Codemasters.

An diesem Wochenende beginnt die neue Formel 1 Saison. Während Sebastian Vettel und Co. nach der besten Zeit jagen, könnt ihr euch bei Saturn die dazu passenden Angebote schnappen. So bekommt ihr F1 2016 zum aktuellen Bestpreis, wodurch ihr selbst nach der WM-Krone greifen könnt.

F1 2016 erhaltet ihr für 24,99 Euro für Xbox One und PS4. Im Gegensatz zu F1 2015 gibt es in der Auflage von 2016 wieder einen Karrieremodus. Dieser wurde stark verbessert und so dürft ihr einen eigenen Fahrer erstellen. Darüber hinaus müsst ihr Entwicklungshilfe beim Auto leisten und euch mit eurer Managerin abstimmen. Außerdem gibt es nun endlich ein Safety-Car (auch das Virtuelle Safety-Car) und eine Einführungsrunde vor dem Start.

F1 2016 Xbox One für 24,99 Euro

Insgesamt ist F1 2016 ein guter Mix aus Arcade und Simulation. Im Test von Tobias Veltin konnte sich das Spiel eine Wertung von 83 sichern und ist somit auf jeden Fall einen Blick wert.

F1 2016 PS4 für 24,99 Euro

Im Playseat zur WM-Krone

Wer die ultimative Renn-Simulation und das beste Rennfahrer-Gefühl erleben will, sollte sich über einen Playseat Gedanken machen. Dies ist ein Rennstuhl, der so angelegt ist, dass ihr euch fühlt, als würdet ihr in einem F1-Auto sitzen. Dazu fehlt euch dann nur noch das passende Lenkrad und schon könnt ihr stilecht auf Zeitenjagd gehen.

Im Angebot befindet sich aktuell nur der Playseat Revolution Rennsitz für 329 Euro. Die anderen sind zwar nicht im Angebot, aber auf jeden Fall einen Blick wert, wenn ihr die ultimative Simulation wollt.

Der Red Bull Racing Playseat sorgt für die perfekte Simulation.

Mit Vollgas durch Australien

Unter den Angeboten findet ihr zudem die Xbox One S 1TB mit Forza Horizon 3. Diese bekommt ihr für 279 Euro. Die Xbox One S ermöglicht es euch Blu-ray Filme in 4K abzuspielen und verfügt außerdem über 4K-Upscaling. Das beiliegende Forza Horizon 3 bietet darüber hinaus die passende Rennaction.

Xbox One S 1TB mit Forza Horizon 3 für 329 Euro

Weitere Rennspiele im Angebot

Bei Rennspielen darf ein Nintendo-Klassiker niemals fehlen: Mario Kart. Passend dazu gibt es aktuell den Nintendo 2DS inkl. Mario Kart 7 im Angebot für 75 Euro. Zudem gibt es Project Cars für die PS4 im Angebot.

Alle Angebote sind gültig bis Freitag, den 31. März 2017.