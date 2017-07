Das "Glacier White"-Modell der PS4 wird in Japan zum neuen Standardmodell und damit unlimitiert neben der schwarzen Konsole angeboten. Ob das auch bei uns der Fall sein wird, ist noch unklar.

Die weiße PS4 ist neben der schwarzen Varuiante nun ein Standardmodell in Japan.

Spätestens seit der PS2 ist der Look von PlayStation-Konsolen einheitlich schwarz. Nur hin und wieder gibt es ein paar Sondereditionen, die etwas Farbe ins Spiel bringen.

Doch mit dem weißen Glacier White-Modell bekommt die PS4 ein neues Standardmodell spendiert, das neben der schwarzen Jet Black-Version unlimitiert zu kaufen ist. Das gilt allerdings erstmal nur für den japanischen Markt.

Die weiße PS4, die es bereits im Februar als limitierte Auflage zu kaufen gab, wird ab dem 29. Juli in Japan als standardmäßiges Retail-Exemplar verkauft. Die Konsole gibt es sowohl in der 500 Gigabyte- als auch in der 1 Terabyte-Variante. Wir haben bei Sony nachgefragt, ob es die weiße PS4 auch bei uns bald als Alternative zur schwarzen Konsole zu kaufen gibt.

Würdet ihr euch lieber eine weiße Konsole in den Schrank stellen?