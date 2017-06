Frank Millers düsterer Comic Sin City wurde bereits fürs Kino verfilmt. Jetzt macht Walking Dead-Produzent Glenn Mazzara daraus eine TV-Serie, die sich stärker an das Original halten soll.

Sin City wird zur TV-Serie.

Nach den beiden starbesetzten Kinofilmen Sin City (2005) und Sin City 2: A Dame to Kill For (2014) von Robert Rodriguez mit Bruce Willis, Josh Brolin und vielen mehr, ist nun eine TV-Serie nach Frank Millers Kult-Comic geplant.

Dabei soll sich die Serie stärker an die Comic-Vorlage (1991-2000) halten und damit verstärkt Original-Charaktere einführen, die es nicht in die Kinofilme geschafft haben. Verantwortlich dafür zeigt sich Glenn Mazzara als Autor und Showrunner der neuen Serie, bekannt für die ersten beiden Staffeln der Zombie-Erfolgsserie The Walking Dead, sowie den Serien The Shield und The Omen.

Die Pilotfolge wird Regisseur Len Wiseman (Underworld) drehen, der sich als Regisseur und Produzent für Sleepy Hollow und Lucifer mit düsteren Serien bereits bestens auskennt. Ob auch Frank Miller als Autor der Comics an der Serie beteiligt ist, konnte nicht bestätigt werden. Bei den beiden Kinofilmen war er als Mitregisseur, Autor und Produzent maßgeblich dabei.

Noch hat die Serie keine Besetzung gefunden. Damit steht auch noch nicht fest, wann und auf welchem Sender sie an den Start gehen wird. Produziert wird sie von den Studios The Weinstein Company und Dimension.