Gestern hat Nintendo SNES Classic Mini angekündigt, das mit 21 Klassikern auf der Platine im September in den Verkaufsregalen landet. Der Hersteller verspricht, dass mehr Geräte als noch beim NES Mini produziert wurden, beeilen müssen sich Interessierte aber trotzdem.

Der SNES Mini hat 21 Spiele auf seiner Festplatte vorinstalliert.

Wer gestern seinen Internetanschluss benutzt hat, wird die neueste Ankündigung kaum übersehen haben können: Nintendo enthüllte das SNES Classic Mini, das ähnlich wie vor einigen Monaten das NES Mini einen Klassiker der Konsolengeschichte mit modernen Fernsehern kompatibel macht und diese 21 vorinstallierten Spiele auf der Platte hat:

Super Mario Kart

Super Metroid

Donkey Kong Country

Star Fox

Star Fox 2

F-Zero

Earthbound

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Contra 3: The Alien Wars

Final Fantasy 3

Kirby Super Star

Kirby's Dream Course

Mega Man X

Secret of Mana

Street Fighter 2 Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Punch-Out!!

Yoshi's Island

Im Nachgang an die Ankündigung versicherte Nintendo gegenüber den Kollegen von Gamespot, dass weitaus mehr SNES-Geräte produziert wurden, als es noch beim NES Mini der Fall war - eine Konsole, die unheimlich schnell ausverkauft war.

Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 + 18 more games? Now you’re playing with super power! #SNESClassic launches 9/29. pic.twitter.com/BPPGjpskPT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 26, 2017

Trotzdem müssen sich Interessierte beeilen: Nicht nur wegen des allgemein hohen Interesses am SNES Classic, sondern auch, weil Nintendo bereits angekündigt wird, dass die Konsole nach aktuellen Plänen nur vom 29. September 2017 bis zum Ende dieses Jahres verkauft werden soll. Also: Amazon & Co. im Blick behalten und den Bestellfinger aufwärmen!