Das SNES Mini steht wie sein Vorgänger hoch im Kurs. Händler auf eBay schlagen Profit aus der hohen Nachfrage und bieten die Retro-Konsole aktuell für bis zu 300 US-Dollar an.

Das SNES Mini erfreut sich sehr hoher Nachfrage.

Nintendo hat mit dem SNES Classic Mini seine zweite Retro-Konsole angekündigt, die gestern kurzzeitig für 99,99 Euro auf Amazon vorbestellbar war, mittlerweile aber wieder vergriffen ist. Kaum lesen wir auf den entsprechenden Produktseiten von Amazon und anderen Händlern wie MediaMarkt und Saturn die Sätze "derzeit nicht verfügbar" und "leider ausverkauft", versuchen Verkäufer auf eBay Profit aus der hohen Nachfrage zu schlagen.

Umfrage der Woche: Welche Klassiker fehlen auf dem SNES Mini?

Auf dem Online-Marktplatz werden momentan viele SNES Classic Mini-Vorbestellungen zu überhöhten Preisen entgegengenommen. Das höchste Angebot, das wir gefunden haben, beträgt 300 US-Dollar, das Dreifache von dem, was Amazon verlangt hat.

Nintendo hat bereits angekündigt, deutlich mehr SNES Mini-Geräte produzieren zu wollen, als es noch beim NES Mini der Fall war. Allerdings soll die Konsole nur bis zum Ende des Jahres verkauft werden, was Händlern auf eBay den Ansporn geben könnte, die Konsole in Zukunft zu noch höheren Preisen anzubieten.

Das SNES Mini kommt mit zwei Controllern, einem HDMI-Kabel, einem USB-Stromkabel und 21 Super Nintendo-Klassikern, darunter F-ZERO, EarthBound, Secret of Mana und Star Fox 2, das Nintendo vor 22 Jahren eigentlich eingestellt hatte. Das SNES Mini erscheint am 29. September 2017. Alle Infos zum SNES Mini findet ihr in unserem Übersichtsartikel.