Aktuell könnt ihr das SNES Mini auf Amazon vorbestellen - allerdings wird die Konsole für knapp 100 Euro angeboten.

Das SNES Mini kann jetzt auf Amazon vorbestellt werden.

Nachdem das SNES Mini heute kurzzeitig bei Spielegrotte.de vorbestellbar war, könnt ihr euch aktuell ein Exemplar bei Amazon.de sichern. Allerdings wird das SNES Mini dort für 99,99 Euro angeboten und nicht für 89,99 Euro wie bei Spielegrotte. In den USA kostet die Konsole wiederum knapp 80 US-Dollar. Zumindest der Release-Termin bleibt in allen drei Fällen derselbe: Das SNES Mini erscheint am 29. September 2017.

Das SNES Mini auf Amazon.de vorbestellen

Mit dem SNES Mini legt Nintendo das Super Nintendo Entertainment System aus dem Jahr 1992 neu auf und fügt ihm 21 Spieleklassiker bei. Zu diesen zählen unter anderem Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past und Final Fantasy 6. Als besondere Dreingabe findet sich in der Liste der mitgelieferten Titel außerdem das nie veröffentlichte Star Fox 2. Zum weiteren Lieferumfang des SNES Mini gehören zwei Controller sowie ein HDMI- und ein Ladekabel.

Im vergangenen Jahr brachte Nintendo bereits das NES Mini auf den Markt, das mit starken Lieferengpässen zu kämpfen hatte. Vom SNES Mini will das Unternehmen nun deutlich mehr Exemplare ausliefern, allerdings nur bis Ende 2017. Weitere Informationen zum SNES Mini entnehmt ihr unserem Übersichtsartikel.

