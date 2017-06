Wird uns Nintendo etwa schon im Rahmen der E3 2017 mit der Ankündigung des SNES Mini überraschen? Das legt zumindest eine Xbox-Umfrage nahe.

Das SNES Mini wird immer wahrscheinlicher.

Nach dem unverhofften Ende des NES Mini, das nach einem unfassbaren Erfolg urplötzlich von Nintendo eingestampft wurde, lag die Vermutung nahe, dass uns dann bald eine Miniatur-Neuauflage des Super Nintendo erwarten könnte. Im April gab es dann auch den entsprechenden Report, dass das SNES Mini schon in Arbeit sei und noch 2017 erscheinen soll. Jetzt kocht das Thema erneut hoch.

Mehr: NES Mini - Update: Produktion auch in Europa eingestellt

In einer Microsoft-Umfrage, in der Xbox Live Reward-Mitglieder befragt werden, kam auch die Frage auf, auf welche Ankündigung sich die Teilnehmer im Rahmen der E3 2017 am meisten freuen. Unter den Antwortmöglichkeiten wurde neben Xbox Scorpio, PS4 Pro und Nintendo Switch auch die Nintendo SNES Classic Edition aufgeführt. (via Eurogamer)

Ob diese Erwähnung bedeutet, dass wir im Rahmen des Nintendo Treehouse-Events zur E3 2017 einen Blick auf das SNES Mini werfen dürfen, können wir noch nicht sagen. Aber wir wissen schon jetzt, welche 30 Klassiker wir gern auf dem SNES Mini vorinstalliert hätten.