Anstatt nach dem Ende von Dark Souls einfach ein Bloodborne-Sequel abzuliefern, soll uns angeblich ein Martial Arts-RPG von From Software erwarten, das uns ein südamerikanisches Setting bringt.

Bloodborne 2 scheint laut eines aktuellem Gerüchts nicht in Planung zu sein.

Die E3 2017 steht kurz bevor und die Tür für allerlei Leaks steht sperrangelweit offen. Und auch zu den neuen Projekten von From Software, die ihre Dark Souls-Marke bekanntlich vorerst verabschiedet haben, gibt es heiße Gerüchte. Zumindest kursieren derzeit auf Reddit Informationen, die einem "notorischen und akkuratem" Leaker zugeschrieben werden. Demnach wird es keine Ankündigung von Bloodborne 2 geben, denn uns soll ein vollkommen anderes Spiel erwarten.

Die Entwickler von From Software starten mit "Phantom Wail" angeblich eine neue IP, die das bisherige Dark Souls-Konzept auf den Kopf stellen soll. Das Action-RPG entführt uns in ein antikes Setting, das an die Azteken und Maya angelehnt sei. Zudem soll das Kampfsystem nicht mehr vorrangig über Nahkampfwaffen funktionieren, sondern verschiedene "Martial Arts"-Stile in den Vordergrund rücken.

So werde es zwar weiterhin auch klassische Waffen geben, aber der Fokus liege bei "Phantom Wail" auf dem waffenlosen Kampf. Spieler können sich ihre eigenen Kampfstile und individuelle Move Sets erstellen, um sich mit Gegner anzulegen. Ähnlich wie bei Nioh soll es dann auch unterschiedliche Kampfhaltungen geben, zwischen denen wir im Spiel jederzeit wechseln können.

Das "Phantom Wail"-Projekt soll PlayStation-exklusiv werden und neben einem neuen Armored Core-Ableger sowie einem "ungewöhnlichen" Spiel einer der drei Titel sein, die momentan bei From Software in Arbeit sind. Die Gerüchte bleiben aber unbestätigt und wir werden wohl erst zur E3 erfahren, was uns nach Dark Souls 3 wirklich erwartet. Genießt diesen angeblichen Leak also bitte mit Vorsicht.

Wie klingt das mögliche From Software-Projekt "Phantom Wail" für euch?