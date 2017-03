Unser 148 Seiten starkes Sonderheft macht euch zum Steam-Profi. Wir liefern jede Menge Tricks, die euch das Leben leichter und die Sale-Schnäppchenjagd erfolgreicher machen. Dazu gibt's Spiele-Geheimtipps, ein XXL-Poster, zwei RPG-Klassiker gratis und noch mehr.

Viele Spieler kennen das: Man startet Steam, um ein wenig zu stöbern und wird vom Angebot regelrecht erschlagen. Schließlich tummeln sich mittlerweile rund 13.000 Titel auf der Download-Plattform, vom AAA-Superhit bis zur letzten Gurke. Gar nicht so leicht, bei all den Neuerscheinungen, Early-Access-Titeln und Sale-Schnäppchen den Überblick zu behalten. Obendrein schraubt Valve ständig an seiner Download-Plattform und erweitert sie um neue Funktionen und Features.

Deshalb liefern wir den ultimativen Guide zum Thema Steam. Wer sich das Heft schon vor dem offiziellen Kiosk-Termin am 6. April 2017 bestellt, bekommt die E-Paper-Version gratis!

Unser großes Sonderheft zum Thema Steam hilft euch dabei, sich im Steam-Dschungel zurecht zu finden. Wir liefern ausführliche Guides zu Funktionen wie Steam Workshop, Family Sharing, Bibliothek-Umzug und vielem mehr. Dazu gibt es über 100 Spiele-Geheimtipps aus der Redaktion, garantiert abseits ausgetretener AAA-Pfade. Außerdem verraten wir, wie ihr in den Steam-Sales am meisten Geld sparen könnt und wie ihr es vermeidet, auf das falsche Early-Access-Pferd zu setzen.

Natürlich ist Steam aber nicht die einzige Download-Plattform, deshalb stellen wir euch auch den heißesten Konkurrenten GoG Galaxy vor, hinter dem die Witcher-Macher von CD Projekt stehen. Damit ihr GoG besser kennenlernen könnt, legen wir gratis die beiden Rollenspiel-Klassiker Das Schwarze Auge 1+2 bei. Und wo wir grade bei "gratis" sind: In jeder Ausgabe findet ihr ein XXL-Poster mit schicken Motiven aus The Witcher 3 und The Elder Scrolls 5: Skyrim.

