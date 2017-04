Niedliche, kleine Monster als virtuelle Haustiere klingen nach Spaß. Doch wie weit kann Augmented Reality gehen, wenn die Realität und virtuelle Welten miteinander verschmelzen?

Strange Beasts von Regisseurin ?Magali Barbé. ?

Wer hat im letzten Sommer nicht in der Stadt oder auf dem Land mit seinem Smartphone in der Hand nach Pokémon gesucht? Aber wie sieht es aus, wenn wir dafür keine Smartphones mehr brauchen? Und wie weit kann Augmented Reality gehen?

Diesen Fragen stellt sich der Kurzfilm "Strange Beasts" von der Regisseurin Magali Barbé, der nach nur zwei Wochen bereits 226.000 Klicks erzielt hat.

Eingangs erzählt der fiktive Entwickler Victor Weber von seinem neusten AR-Game "Strange Beasts". Dabei können Nutzer kleine Monster nach ihrem Belieben kreieren, mit ihnen spielen und zusammen mit ihnen ihren Alltag bestreiten. Auch seine Tochter Anna kennt und liebt die Monster.

could count as a five minute Black Mirror episode: Strange Beasts https://t.co/6tIShBnEvg pic.twitter.com/1Yz8Fwcur6 — Dominikus Baur (@dominikus) March 29, 2017

Das niedliche Setting, in dem Victor mit seinem Monster Walter in der Wohnung spielt, bekommt einen bitteren Beigeschmack, als der Entwickler mit starrem Blick und seltsam leuchtenden Augen erklärt, wie dies möglich ist.

Eine von "Nano Retina Technology" implantierte Linse in seinem Auge projiziert die virtuellen Wesen in seine reale Umgebung. Victor verharmlost den Eingriff und spricht davon, seitdem eine "Supervision" zu haben. Was eben noch wie ein Imagefilm wirkte, ist jetzt zu einer düsteren Sci-Fi-Story geworden.

Im weiteren Verlauf des Films erscheint plötzlich Annas Lebensanzeige in Victors Interface und die Atmosphäre des Films kippt. Schnell wird klar, dass auch sie nicht real, sondern ein Teil von "Strange Beasts" ist. Victor sitzt nun alleine auf einer Bank und redet anstatt mit Anna mit nichts anderem als der Luft. Ein befremdlicher Anblick, denn es wirkt, als würde er Selbstgespräche führen.

Der Twist zeigt, wie weit Augmented Reality gehen könnte. Ein Verschwimmen zwischen realer und virtueller Welt. Was für die Nutzer vollkommen normal scheint, macht auf den Betrachter einen beklemmenden Eindruck. In den Kommentaren und in Reviews kommt häufig der Vergleich zur britischen Sci-Fi-Serie Black Mirror auf, die für ähnlich beängstigende Zukunftszenarien bekannt ist. Auch Regisseurin Magali Barbé hat bereits an Black Mirror mitgearbeitet.

Wie weit Augmented Reality gehen wird, kann nur die Zukunft zeigen. Ein sehenswerter Kurzfilm ist "Strange Beasts" in jedem Fall, egal was die Zukunft bringt!

Strange Beasts from Magali Barbé on Vimeo.