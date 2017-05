Ein Speedrunner stellte im Browsergame Where's An Egg einen unglaublichen Rekord auf.

Wheres An Egg wurde in nur 17 Millisekunden durchgespielt.

Speedruns sind immer wieder beeindruckend, weil sie teils versteckte Abkürzungen offenbaren oder Spielmechaniken auf kreative Art und Weise ausnutzen. Es gibt jedoch auch Spiele, die man mit viel Glück extrem schnell durchspielen kann - so auch das Browsergame Where's An Egg.

Where's An Egg ist ein Flash-Puzzlespiel, indem ihr als Inspektor nach einem Ei sucht, das sich im Besitz eines zufälligen Charakters befindet. Normalerweise müsst ihr verschiedene Kulissen untersuchen und mit Personen interagieren, um herauszufinden, wo das Ei versteckt ist und wie ihr es bekommt. Der Speedrunner i_o_l fackelt jedoch nicht lange und stellt einen unglaublichen Rekord auf.

Er findet sofort das Ei, indem er zur virtuellen Pistole greift und den ersten Charakter niederschießt, der ihm den Weg kreuzt. Zufälligerweise war es genau die Figur, die das Ei bei sich trug. Somit hat i_o_l Where's An Egg mit nur einem Tastendruck durchgespielt. Dafür hat er 17 Millisekunden gebraucht. Das sind 0,17 Sekunden und entspricht somit einem einzigen Frame (1/60 Sekunde).

Live-Video von i_o_l auf www.twitch.tv anzeigen

Natürlich eignen sich solche zufallsbasierten Spiele hervorragend für kuriose Speedrun-Zeiten, wobei i_o_l's Rekord schwer zu brechen sein dürfte, denn ein einzelner Frame erfordert unheimlich viel Glück. Außerdem muss die Taste genau im richtigen Moment gedrückt werden. Ich habe es versucht und die erste Person umgenietet - ohne Erfolg. Hier könnt ihr Where's An Egg selbst ausprobieren.

Mehr: Speedrunner setzt Regeln von Super Mario 64 völlig außer Kraft

In letzter Zeit gab es eine Reihe weiterer beeindruckender Speedruns. So spielte ein Youtuber kürzlich den Shooter Prey in nur 11 Minuten durch. Bei Super Mario 64 schaffte ein Spieler sogar überraschend einen Weltrekord und holte seine Oma dazu.