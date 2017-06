Es gibt eine neue Website, die sich darauf spezialisiert hat, zufällig ausgewählte Speedrun-Weltrekorde zu präsentieren. Das bietet sogar noch mehr Spaß als gedacht und erweist sich als echter Zeitdieb.

Super Mario 64 ist auch für seine Speedrun-Community bekannt.

Speedruns kommen in den unterschiedlichsten Formen daher: Bei einem "Any %-Run" spielt es zum Beispiel keine Rolle, ob im betreffenden Titel alle Aufgaben erfüllt wurden, es geht nur darum, das Spiel zu beenden. Bei anderen Runs existieren bestimmte Vorgaben: Manche erlauben das Ausnutzen von Glitches oder Tools, bei anderen steht im Vordergrund, das jeweilige Spiel vollständig abzuschließen.

Aber bei allen Speedruns geht es darum, möglichst schnell zu sein. Eine neue Internetseite hat sich der Sache nun völlig verschrieben: Auf Speedrun World Records gibt es – wie der Name schon sagt – nur Speedrun-Weltrekorde. Die werden allerdings immer zufällig vorgestellt.

Es ist der perfekte Zeitfresser: Wenn wir auf "New Run" klicken, spuckt die Webseite den nächsten, zufälligen Speedrun-Weltrekord aus. Das hat zur Folge, dass man plötzlich, ohne es zu wollen, gebannt beim Speedrun-Weltrekord zu einem Spiel zusieht, das man bis vor wenigen Augenblicken noch nicht einmal kannte. Der Unterhaltungsfaktor steht und fällt natürlich mit den jeweiligen Games.

Aber es kann auch ungemein befriedigend sein, einfach nur zu sehen und zu hören, wie sich die Speedrunner freuen, wenn sie den Weltrekord einheimsen.

Kurios sind die Speedruns allemal, die diese Internetseite ausspuckt. Ich habe beispielsweise zuerst einen Speedrun zum James Bond-Spiel Ein Quantum Trost auf der PS3 angezeigt bekommen. Danach ging es weiter mit Batman: The Telltale Series und Wonder Boy in Monster Land. Ebenfalls höchst bemerkenswert war der Crazy Taxi: Catch a Ride-Speedrun, der mir danach präsentiert wurde:

Welche Speedruns habt ihr gesehen? Welcher war euer Favorit?

