Am 13. Juli 2017 startet Spider-Man: Homecoming in den deutschen Kinos. Den ersten Kritiken zufolge erwartet Kinobesucher ein großer Spaß mit einem tollen Hauptdarsteller.

Tom Holland als Superheld in Spider-Man: Homecoming.

Nach dem Debüt in The First Avenger: Civil War folgt mit Spider-Man: Homecoming ab 13. Juli 2017 der erste Marvel Cinematic Universe-Solofilm zur freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Und den ersten internationalen Kritiken zufolge dürfen sich Kinobesucher auf eine ungemein spaßige Coming of Age-Komödie mit einem tollen Hauptdarsteller freuen.

Auf Rotten Tomatoes liegt Spider-Man: Homecoming derzeit bei einem Schnitt von 7,7 von 10 - 68 der insgesamt 73 gezählten Reviews fallen positiv aus, nur 5 negativ. Ein ähnliches Stimmungsbild zeichnet sich auf Metacritic ab. Hier kommt der Film auf eine Durchschnittswertung von 72 von 100 möglichen Punkten.

Empire schreibt: "Figuren und Situationen sind bekannt, doch [bei Homecoming] handelt es sich um einen lässigen, coolen und lustigen Remix, durch den die Zutaten wieder frisch wirken." Tom Hollands Darstellung als Spider-Man beziehungsweise Peter Parker bezeichnet das Filmmagazin als "immens liebenswert" - und zwar vom ersten Moment an. Allgemein kommt Holland wie schon bei Civil War extrem gut an, selbst bei Pressevertretern, die Spider-Man: Homecoming kritisch aufnehmen. So meint The Hollywood Reporter: "[...] mit Tom Holland, dessen Performance durch und durch einnehmend ist - auch wenn ihn das Drehbuch dabei nicht unterstützt."

Spider-Man: Homecoming in der Presseschau