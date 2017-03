Wenn im Juni die Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles stattfindet, ist natürlich auch Nintendo dabei. Und so wie es aussieht, dürfen sich Fans auf einiges gefasst machen.

Das lässt sich zumindest aus den Aussagen von Nintendo-of-America-Präsident Reggie Fils-Aime ableiten, der Fox News sagte, dass man dieses Jahr "große" Pläne für die E3 habe.

Die Messe sei schon immer wichtig für Nintendo gewesen, so Fils-Aime. Nintendo sähe die E3 in jedem Jahr als eine einzigartige Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen. Sie würden eine große E3 in diesem Jahr haben und eine Vielzahl von Spielen zeigen.

"E3 is always a big time for Nintendo. We look at each E3 as a unique opportunity to tell our story. And we're gonna have a big E3 this year. We're going to be showcasing a variety of games."

Auf Details wolllte Fils-Aime nicht eingehen, sagte aber, dass sowohl Titel für Nintendo Switch als auch den 3DS gezeigt würden.

"I'm not gonna tell you all of the various games and all of our little secrets for E3, but I can tell you that E3 is going to be a major opportunity for us to showcase not only Nintendo Switch, but also content coming to Nintendo 3DS."