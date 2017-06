Ein neuer Markenschutzantrag gibt einen Hinweis darauf, dass sich eine neue Episode von Splinter Cell in der Entwicklung befinden könnte.

Es gibt Hinweise auf eine neue Episode von Splinter Cell.

Kehrt die Stealth-Action-Serie Splinter Cell schon bald zurück? Zumindest gibt es dafür jetzt einen neuen Hinweis. Wie im NeoGAF-Forum zu lesen ist, hat sich laut Trademark-Website Justia vor kurzem etwas beim Markenschutzeintrag von Splinter Cell getan.

Wiederholte Anträge eines Studios zur Erneuerung beziehungsweise Erhaltung einer bestehenden Marke sind nicht ungewöhnlich. Doch Ubisoft hat dem Bericht zufolge im Mai dieses Jahres wohl eine neue Marke mit demselben Namen registriert.

Neue Episode oder Reboot?

Das könnte darauf schließen lassen, dass Ubisoft bereits an einer neuen Episode von Splinter Cell oder sogar an einem Reboot der Serie arbeitet. Eine offizielle Bestätigung seitens Ubisoft steht bisher noch aus. Möglicherweise sind wir nach der diesjährigen E3 in Los Angeles in der nächsten Woche schon etwas schlauer. Der bisher letzte Release der Serie war übrigens Splinter Cell: Blacklist aus dem Jahr 2013.