Square Enix hat verkündet, gemeinsam mit den Bulletstorm- und Gears of War: Judgement-Machern von People Can Fly an einem neuen AAA-Spiel für Konsole und PC zu arbeiten.

Gears of War Judgment erschien 2013 exklusiv für Xbox 360.

Publisher Square Enix (Final Fantasy, Tomb Raider) macht gemeinsame Sache mit dem polnischen Entwicklerstudio People Can Fly, das für die beiden Shooter Bulletstorm und Gears of War: Judgment verantwortlich zeichnet.

Wie Square Enix in einer Pressemitteilung verkündet, arbeiten die Macher an einem neuen AAA-Spiel für PC und Konsolen, "das wir alle spielen wollen", so Square Enix' Lee Singleton. Welche Konsolen genau gemeint sind, ist unklar. Jedoch dürfte sich das Spiel für Xbox One und PS4 in Entwicklung befinden. Vielleicht ja auch für die Nintendo Switch. Früher oder später werden wir es erfahren - jedoch nicht zur E3 2017. Square Enix betont ausdrücklich, dass der neue, noch namenlose Titel nicht Teil des diesjährigen E3-Lineups ist.

Konkrete Infos zu dem neuen Projekt von Square Enix und People Can Fly gibt es noch keine. Das Team von People Can Fly sucht derzeit nach Verstärkung und listet auf seiner Website offene Stellen auf. Es dürfte also noch ein Weilchen dauern, bis wir mehr über das Spiel erfahren.

Was meint ihr, könnte sich hinter dem neuen Titel verbergen?