Disney macht den Mai wieder zum Star Wars-Monat: Episode 9 startet im Mai 2019 in den deutschen Kinos.

Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac in Star Wars 8.

Disney hat die Starttermine für Star Wars 9 bekannt gegeben. In den USA läuft das Finale der neuen Trilogie rund um Daisy Ridley alias Rey am 24. Mai 2019 an, in den deutschen Kinos startet der Film demnach am 23. Mai 2019.

Damit kehrt Disney zu einer lange gepflegten Tradition zurück. Denn ob nun der erste Krieg der Sterne, die Rückkehr der Jedi-Ritter oder Eine dunkle Bedrohung, lange erschienen die Filme der Star Wars-Hauptreihe immer im Mai. Erst mit Episode 7 - Das Erwachen der Macht änderte sich etwas daran. Allerdings peilte Disney auch hier ursprünglich einen Mai-Release an, musste den Film später aber verschieben.

Allgemein scheint es so, als wolle Disney den Mai für Kinobesucher zum Star Wars-Monat machen. Während Star Wars - Episode 8: Die letzten Jedi am 14. Dezember 2018 an den Start geht, soll bereits am 24. Mai 2018 das Spin-off zu Han Solo folgen. Die Chancen stehen also gut, dass auch das für 2020 geplante Star Wars-Spin-off im Mai in den Kinos startet.

Nachdem J.J. Abrams bei Das Erwachen der Macht und Rian Johnson bei Die letzten Jedi für die Regie verantwortlich zeichneten, übernimmt diesen Posten bei Episode 9 der Jurassic World-Regisseur Colin Trevorrow. Entgegen kürzlich erschienen Meldungen wird die 2016 verstorbene Carrie Fisher nicht in Star Wars 9 als Generalin Leia zu sehen sein. Die Geschichte ihrer Figur findet somit in Episode 8 ihren Abschluss.

