Für Star Wars 8: Die letzten Jedi ist ihr Auftritt gesichert, doch nach dem Tod von Carrie Fisher war zunächst unklar, wie es bei Star Wars 9, dem Finale der neuen Trilogie, aussehen wird. Jetzt verschafft ihr Bruder Klarheit.

Leia Organa spielt auch in Star Wars 9 mit.

Der plötzliche Tod der Schauspielerin Carrie Fisher im Dezember des letzten Jahres hatte auch in der Star Wars-Fangemeinde für viel Trauer gesorgt. Schnell kam die Frage auf, wie es mit Leia Organa, der Paraderolle von Carrie Fisher, im Star Wars-Universum weitergehen wird. Disney stellte zwar schnell klar, dass Star Wars 8: Die letzten Jedi zum Zeitpunkt des Todes schon abgedreht war, doch Star Wars 9 blieb bislang ein Rätsel.

Jetzt wandte sich Todd Fisher, der Bruder von Carrie Fisher, an die Öffentlichkeit und sprach über die Pläne für das Finale der Trilogie. So sei Disney auf ihn und Billie Lourd, die Tochter von Carrie Fisher, zugekommen und die Verantwortlichen baten darum, aktuelles Filmmaterial der Schauspielerin benutzen zu dürfen. Fisher und Lourd gaben ihren Segen. (via New York Daily News)

Es klingt also danach, als würde Carrie Fisher wie versprochen nicht durch eine CGI-Animation im Film dargestellt, sondern wird auf Basis öffentlicher, vielleicht sogar privater Filmaufnahmen in Star Wars 9 integriert. Todd Fisher scheint froh darüber zu sein, dass seine Schwester auch posthum noch in Star Wars auftreten kann.

"Sie ist ein wichtiger Teil davon und ich glaube, dass ihr Auftreten jetzt noch stärker wird als ohnehin schon, wie bei Obi Wan - wenn ihn das Lichtschwert niederstreckt und er dadurch noch mächtiger wird. Ich habe das Gefühl, das ist auch mit Carrie passiert. Ich finde, das Erbe sollte weitergeführt werden."

