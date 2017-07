Disneys neues Urlaubs-Resort lässt uns vollständig in die Star Wars-Welt eintauchen: Für die Dauer unseres Aufenthaltes schlüpfen wir in eine Rolle, die wir bis zu unserer Abreise ausfüllen. Seht euch die ersten Konzept-Bilder an.

Concept Art: Disneys komplett immersives Star Wars-Resort

Star Wars-Fans aufgepasst: Disney hat neben den Galaxy's Edge-Freizeitparks noch ein weiteres, ganz besonderes Schmankerl zu Star Wars auf Lager. Im neu angekündigten, komplett immersiven Star Wars-Resort sollen wir nämlich vollständig in die Welt der Filme eintauchen können. Wer in der Walt Disney World-Hotelanlage eincheckt, schlüpft bei seiner Ankunft automatisch in eine Rolle. Dazu gehört natürlich auch die passende, von Star Wars inspirierte Kleidung. Also alles in allem ungefähr so wie in Westworld – wobei wir natürlich hoffen, dass die unangenehmen Seiten fehlen.

Der Walt Disney Parks and Resorts-Chairman Bob Chapek erklärt in einem Statement:

"Es ist anders als alles, das es heute gibt. Ab der Sekunde, in der du ankommst, wirst du Teil einer Star Wars-Geschichte sein! Du wirst sofort ein Bürger der Galaxie und erlebst alles, was das mit sich bringt, inklusive des Tragens angemessener Kleidung."

"Sobald du die Erde verlässt, wirst du ein Raumschiff entdecken, das voller Charaktere, Geschichten und Abenteuern ist, die sich überall um dich herum entfalten. Es ist zu 100 % immersiv, die Story wird jede Sekunde deines Tages berühren und alles kulminiert in einer einzigartigen Reise für jede Person, die zu Besuch kommt."

Concept Art: Disneys komplett immersives Star Wars-Resort

Im Star Wars-Resort sollen genug Attraktionen für mehrere Tage existieren, wie Bob Chapek laut Polygon zu Protokoll gibt. Werfen wir in dem geplanten Hotel einen Blick aus dem Fenster, sehen wir offenbar sogar projizierte Weltraum-Bilder, um die Illusion perfekt zu machen.

Concept Art: Disneys komplett immersives Star Wars-Resort

Einen Eröffnungstermin für das Resort gibt es noch nicht. Die Star Wars-Freizeitparks namens Galaxy's Edge sollen 2019 geöffnet werden.

So sehen die Modelle aus: