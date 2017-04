YouTuber Liam Robertson hat in einem Podcast verraten, dass BioWare an einem Reboot von Star Wars: Knights of the Old Republic arbeitet. Allerdings ist diese Neuigkeit mit Vorsicht zu genießen.

Star Wars: Knights of the Old Republic erschien 2003 für PC und Xbox.

YouTuber Liam Robertson, der unter anderem für die Channels Unseen64 und DidYouKnowGaming? arbeitet, hat während eines Podcasts verraten, dass angeblich ein Reboot von Star Wars: Knights of the Old Republic in Arbeit ist. Der Podcast ist lediglich für Patreon-Unterstützer hörbar. Den Kollegen von The Star Wars Game Outpost zufolge hat er darin folgendes gesagt:

"Ich habe herausgefunden, dass (BioWare Austin) ziemlich genau jetzt exklusiv an Star Wars-Spielen arbeitet und dies für unbestimmte Zeit tun wird. Das, an dem sie gerade werkeln - und das weiß ich aus verlässlicher Quelle - ist eine Art Remake/Revival von (Star Wars) Knights of the Old Republic."

Er wisse zwar nicht, wann das Spiel erscheinen soll, jedoch sei es bereits schon seit einiger Zeit in Entwicklung. Robertson weiter:

"Ich weiß wirklich nicht, wie das Spiel wird. Aber ich habe gehört, dass es kein Remake mehr ist, es hat lediglich als Remake/Revival angefangen. Mittlerweile hat sich von der ursprünglichen Blaupause heraus etwas Eigenständiges entwickelt. Ich denke, wir werden sehen, was es letztendlich sein wird. Sie machen gerade einen Prototypen."

Passenderweise hat Drew Karpyshyn, der am originalen KOTOR mitwirkte, auf Nachfrage eines Fans hin auf Twitter bejaht, aktuell an einem neuen Spiel zu arbeiten.

,@jenjen1936 Yes, but that's all I can say. Hell, I might already have said too much. :) — Drew Karpyshyn (@DrewKarpyshyn) March 29, 2017

Ein Knights of the Old Republic-Reboot, das auf dem ursprünglichen Gerüst aufbaut und uns etwas komplett Neues bietet, klingt definitiv verlockend. So sehr ich mich darauf freue, mich im kommenden Star Wars: Battlefront 2 auf die Schlachtfelder zu stürzen, ein richtiges Star Wars-RPG wäre mir lieber.

Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei um ein Gerücht, das mit äußerster Vorsicht zu genießen ist. Den Namen der "verlässlichen Quelle", von der Robertson die angeblichen Arbeiten am Reboot erfahren haben will, nennt er nicht. Auch die Verlässlichkeit von Robertson selbst ist nur schwer einzustufen. Während er von WWG als glaubwürdig bezeichnet wird, gilt er im NeoGAF-Forum wiederum als unsichere Quelle. So setzte er unter anderem das Gerücht in die Welt, dass Shovel Knight einen Weg in Super Smash Bros. findet, was sich jedoch als falsch erwiesen hat.

Was würdet ihr euch von Reboot wünschen?