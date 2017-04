In zehn Tagen beginnt die Star Wars Celebration in Orlando und schon jetzt überschlagen sich die Gerüchte über mögliche Ankündigungen, allen voran Solofilme zu Obi-Wan und Boba Fett.

Nur wenige Tage vor der Star Wars Celebration 2017 (13-16. April) in Orlando überschlagen sich die Gerüchte über die Zukunft von Star Wars und welche künftigen Kinofilme und mehr geplant sind.

Filme zu Obi-Wan und Boba Fett

Schon lange wird über einen möglichen Obi Wan-Solofilm und Boba Fett-Solofilm spekuliert, die teilweise sogar fast schon offiziell angekündigt wurden, nur um dann wieder in der Versenkung zu verschwinden.

Fest steht, dass Lucasfilm eine Reihe weiterer Star Wars-Filme plant und nach dem sensationellen Kinoerfolg des ersten Anthology-Film Rogue One mit über eine Milliarde US-Dollar Einspielergebnis ist der Weg für weitere Ablegerfilme neben den Hauptfilmen frei.

Wie geht es mit Rey und Finn weiter?

Auch nach der neuen Trilogie mit Episode 7: Das Erwachen der Macht, Episode 8: Die letzten Jedi und Episode 9 könnte auch hier die Geschichte fortgesetzt werden, schließlich wurden mit Rey, Finn und Kylo Ren neue Hauptcharaktere ins Franchise eingeführt. Doch Details darüber dürften jetzt noch viel zu früh sein.

Laut der gut informierten Fanseite StarWarsNewsNet besteht durchaus die Chance auf eine neue Liebesgeschichte im Star Wars-Universum nach Han und Leia aus der Original-Trilogie von George Lucas.

Star Wars Celebration bringt Klarheit

Doch noch sind das alles nur Gerüchte. Fakten schaffen möchte Lucasfilm auf der kommenden Star Wars Celebration 2017 (13-16. April) in Orlando zum 40. Jubiläum von Star Wars. So wird auf den einzelnen Panels vor allem über die Zukunft des Franchise in den Bereichen Filme, Serien und Videospielen gesprochen.

Fans dürften auch diesmal wieder übers Internet per Live-Stream dabei sein. Auch ein erster Trailer zu Episode 8: Die letzten Jedi dürfte dabei sein.

