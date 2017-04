Entgegen bisheriger Gerüchte wird die verstorbene Carrie Fisher nicht in Star Wars: Episode 9 auftauchen. The Last Jedi wird der letzte Star Wars-Film mit Leia.

Erst vor Kurzem bestätigte der Bruder der verstorbenen Leia-Darstellerin Carrie Fisher, dass die Schauspielerin auch im noch unbetitelten Film Star Wars: Episode 9 mitspielen würde. Dies sei vor ihrem Tod aufgenommenen Szenen zu verdanken, da ihre Aufnahmen für Star Wars: The Last Jedi (Episode 8) bereits zuvor abgeschlossen worden seien.

Lucasfilm Head Kathleen Kennedy widersprach diesen Aussagen nun sehr deutlich in einem neuen Interview (via Gizmodo). Sie erklärte, dass Star Wars: The Last Jedi der letzte Star Wars-Film mit Carrie Fisher sei:

EXCLUSIVE: Lucasfilm President Kathy Kennedy says Carrie Fisher will NOT be in @StarWars Episode 9 as General Leia. #SWCO #TheLastJedi pic.twitter.com/gxH80QteYb — Good Morning America (@GMA) April 14, 2017

Carrie Fisher war zuletzt in Star Wars: Das Erwachen der Macht und in einer digitalen, jüngeren Version im Prequel Star Wars: Rogue One zu sehen. Während der Star Wars Celebration 2017 nahmen ihre Kollegen noch einmal Abschied in einem rührenden Tribut.

Hättet ihr Carrie Fisher gern noch einmal in Star Wars: Episode 9 gesehen?