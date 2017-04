Wer sich schon seit Episode 7 fragt, wer eigentlich Reys Eltern sind, könnte in Star Wars: The Last Jedi endlich eine Antwort erhalten. Das teaserte Regisseur Rian Johnson nun an.

Star Wars: The Last Jedi verrät uns mehr über Reys Eltern.

Eines der großen Geheimnisse von Star Wars: Das Erwachen der Macht könnte im Nachfolger endlich gelüftet wie Star Wars: The Last Jedi-Regisseur Rian Johnson im Interview mit Good Morning America (via GameSpot) verriet: Wer sind eigentlichReys Eltern?

Obwohl sie einer der neuen Hauptcharaktere von Star Wars: Das Erwachen der Macht war, ist nicht sonderlich viel über die von Daisy Ridley gespielte junge Frau bekannt - abgesehen davon, dass die Macht sehr stark mit ihr ist und dass sie es nicht mag, wenn man sie an die Hand nimmt. Wer sie jedoch genau auf dem Wüstenplaneten Jakku zurückließ, zu dem sie während des gesamten siebten Films zurückkehren möchte, das sorgte seit der Veröffentlichung von Episode 7 für jede Menge Spekulation.

Eine beliebte Online-Theoriescheint zu sein, dass Rey eine Skywalker sein könnte, also eine Verwandte von Luke Skywalker und Leia Organa. Ob sich das bewahrheitet, erfahren wir eventuell bereits in Star Wars: The Last Jedi.

Wie Episode 8-Regisseur Rian Johnson anteaserte, wird The Last Jedi jede Menge Twists und Überraschungen für Fans parat halten, die er allerdings unbedingt bis zur Veröffentlichung des Films im Dezember geheim halten möchte. Zu ihnen gehört unter anderem, wie der Film Reys Eltern thematisiert und was das bedeutet.

Ihr könnt euch den entsprechenden Interview-Clip mit Rian Johnson hier ansehen und beobachten, wie er der Frage ausweicht, ob The Last Jedi uns eine definitive Antwort auf die Frage um Reys Eltern liefern oder sie lediglich thematisieren wird:

Aktuell findet in Orlando die Star Wars Celebration statt, in deren Rahmen auch ein erster Teaser-Trailer von Star Wars: The Last Jedi veröffentlicht wurde, den ihr euch hier ansehen könnt.

Habt ihr eine Theorie zu Reys Eltern?