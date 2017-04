Am Wochenende hat der Teaser-Trailer zu Star Wars 8: Die letzten Jedi sein Debüt gefeiert und direkt für Furore gesorgt: Kylo Rens Narbe befindet sich nämlich an einer minimal anderen Position als der, wo sie noch in Das Erwachen der Macht war. Das ist einigen Fans natürlich sofort aufgefallen, obwohl die Narbe nur sehr kurz zu sehen war. Regisseur Rian Johnson klärt auf:

@origonalname113 @mutlubulutlar @StarWarsNewsNet @TheLastKylo It was my decision to slightly adjust it, and that was my justification. It honestly looked goofy running straight up the bridge of his nose