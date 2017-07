In den USA kamen vergangene Woche zahlreiche Star Wars-Requisiten unter den Hammer. Unter anderem fand eine R2-D2-Einheit einen neuen Besitzer.

R2-D2 hat einen neuen Besitzer: Ein Sammler ersteigerte die Star Wars-Requisite für fast drei Millionen US-Dollar.

Ambitionierte Fans lassen sich ihr Hobby manchmal einiges kosten: Am vergangenen Mittwoch wurde in Los Angeles eine R2-D2-Einheit für 2,76 Millionen Dollar (2,42 Millionen Euro) versteigert. Das meldet das Auktionshaus Profiles in History - machte zum Käufer aber keine weiteren Angaben.

Die versteigerte Figur ist etwas über einen Meter groß und wurde aus Aluminium- und Fiberglas-Teilen zusammengesetzt, die im Verlauf mehrerer Star-Wars-Filmproduktionen zum Einsatz kamen. Es handelt sich also um Original-Requisiten.

Erlös übertrifft Erwartungen

Das Auktionshaus selbst hatte zunächst einen Höchstpreis von zwei Millionen US-Dollar erwartet - dabei aber wohl die Passion der Star Wars-Fangemeinde unterschätzt. Möglicherweise wollte aber auch nur jemand unbedingt herausfinden, ob sich im Inneren des Droiden tatsächlich ein Hologramm von Prinzessin Leia versteckt.

Übrigens: R2-D2 war nicht die einzige Star-Wars-Requisite, die versteigert wurde. Zusätzlich fanden ein Luke-Skywalker-Lichtschwert für 325.000 Dollar und ein Darth-Vader-Kostüm für rund 100.000 Dollar einen neuen Besitzer.