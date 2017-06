Einem aktuellen Leak zufolge arbeitet Bethesda Game Studios an einem neuen SciFi-RPG im Fallout-Universum, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Im Anschluss an die Fallout 4-DLCs ging Starfield angeblich in Produktion.

Wer den Releasekalender der Bethesda Game Studios-Entwickler kennt, weiß, dass zwischen den großen The Elder Scrolls- und Fallout-Ablegern oftmals viele Jahre liegen können. Fallout 4 ist sozusagen noch "frisch" auf dem Markt und für The Elder Scrolls 6 ist es vermutlich noch zu früh. Ein neues Gerücht spricht aber nun von einem neuen Bethesda-RPG, das die Lücken füllen könnte.

Auf 4chan und NeoGAF wird aktuell ein Leak diskutiert, der "Starfield" als neue Bethesda-IP enthüllt, die im Rahmen der kommenden E3 2017 vorgestellt werden soll. Laut 4chan-User Saluard, der sich fragwürdigerweise selbst als "leaker at Bethesda" bezeichnet, soll es sich bei Starlight um ein Open World-RPG im Weltraum handeln, das Bethesda-typisch in der Ego-Ansicht gespielt werden kann.

Angeblich sollen erste Konzepte zum Rollenspiel schon seit dem Release von Fallout 3 vorhanden sein, in voller Produktion befindet sich Starfield aber erst seit dem Erscheinen der letzten Fallout 4-DLCs. Es sollen sich zwischen fünf und zehn verschiedene Rassen im Spiel befinden, noch sei dahingehend aber nichts final. Besonders interessant klingt dabei der angebliche Plan von Bethesda, Starfield, Fallout und The Elder Scrolls in einem großen RPG-Universum miteinander zu verbinden.

So soll auch Starfield in der Welt von Fallout spielen, jedoch weit in der Zukunft und nicht auf der Erde. In dieser losen Verknüpfung der Franchises soll die The Elder Scrolls-Reihe übrigens am weitesten in der Zukunft liegen. In Starfield soll es Zeitreisen, Hub-Worlds und prozedural generierte Spielwelten geben. Das Gameplay soll zwar insgesamt sandbox-artiger werden, es wird aber dennoch von Entwicklerhand designte Quests geben.

Dem Leak zufolge soll Starfield sogar noch im diesen Jahr erscheinen. Ob sich hinter diesen unbestätigten Informationen tatsächlich ein Fünkchen Wahrheit versteckt, erfahren wir dann vermutlich auf der E3 2017.

