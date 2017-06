Ubisoft hat ein brandneues Sci-Fi-Spiel namens Starlink: Battle for Atlas mit einem ersten Trailer enthüllt, das für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint.

Starlink: Battle for Atlas ist ein Toys-to-Life-Spiel.

Starlink: Battle for Atlas ist eine neue IP, die Ubisoft gerade während seiner E3 2017-Pressekonferenz mit einem Ankündigungs-Trailer enthüllt hat. Das Spiel erinnert optisch an Hello Games' No Man's Sky, kommt aber mit einem eigenen Kniff. Bei Starlink: Battle for Atlas handelt es sich nämlich um ein "Toys-to-Life"-Spiel, bei dem gleichermaßen spielerische Freiheit wie kreative Bastelei mit echten Teilen im Vordergrund stehen - "No Man's Skylanders", wenn ihr so wollt.

Als Teil einer Gruppe von interstellaren Piloten reisen wir durch das Atlas-Sternensystem und stehen einer bösartigen Roboterarmee gegenüber, die wir aufhalten müssen. Zu Beginn unserer Reise zimmern wir unser eigenes Raumschiff von Grund auf zusammen. Das Besondere: Wir können zu Hause ein echtes Spielzeug-Raumschiff aus verschiedenen Teilen zusammenbauen. Das Schiff stecken wir dann auf unseren Controller (im Trailer sehen wir die Joy-con der Nintendo Switch), das dann direkt ins Spiel transferiert wird.

E3 - Alle Infos und Spiele zur Expo in der Übersicht



Kreativität und Experimentierfreude sind gefragt ... und wahrscheinlich ein Haufen Kleingeld, das wir zusätzlich in die Raumschiffteile investieren müssen. Infos zur Preisgestaltung gibt es aber noch nicht.

Ubisoft verspricht außerdem "exotische Alien-Welten" des Atlas-Sternensystems, die wir nahtlos abklappern dürfen. Jeder Planet hat seine eigene Identität, Flora und Fauna. Die Spielwelt soll sich gemäß unserer Handlungen entwickeln. Alles was wir tun, habe einen Einfluss auf unsere Reise und unsere Feinde.

Starlink: Battle for Atlas wird von Ubisoft Toronto entwickelt und soll im Herbst 2018 für Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen.

Was haltet ihr von dem Spiel?