Die Netflix-Serie Stranger Things geht diesen Herbst in die zweite Runde. Der Starttermin wurde allerdings verschoben, außerdem gibt es ein Poster und einen neuen Mini-Teaser.

Stranger Things: Die zweite Staffel

Gute Neuigkeiten! Stranger Things startet früher als geplant in die zweite Staffel: Wir müssen nicht mehr bis zum 31. Oktober warten, sondern kommen schon ab dem 27. Oktober in den Genuss neuer Folgen. Netflix merkt dazu an, dass die zweite Staffel so noch als Inspiration für neue Halloween-Kostüme dienen könne. Zusätzlich wurde ein neues Poster und ein neuer, sehr kurzer Mini-Teaser veröffentlicht:

Some doors can't be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg — Stranger Things (@Stranger_Things) July 11, 2017

Auf dem Poster sehen wir noch einmal das riesige Monster, das bereits im ersten Trailer zu Staffel 2 zu sehen war:

Die zweite Staffel führt einige neue Charaktere ein, widmet sich aber natürlich auch den bekannten Figuren aus der ersten Staffel.

Was erwartet ihr von der zweiten Staffel?

