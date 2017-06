Super Mario Bros. gibt's nun auch als First-Person-AR-Erlebnis.

Spätestens seit dem immensen Erfolg von Pokémon GO werden Augmented Reality-Spiele immer beliebter. Zwar dürfte es noch eine ganze Weile dauern, bis Nintendo ein eigenes AR-Jump&Run mit Mario auf den Markt bringt, doch ihr müsst nicht länger warten: Ein Entwickler hat bereits Super Mario Bros. als AR-Erfahrung nachgebaut.

Dabei hat der Programmierer und Designer Abhishek Singh das erste Level (Welt 1-1) des NES-Klassikers mithilfe von Microsofts HoloLens-Technologie als AR-Spiel in First Person-Perspektive umgesetzt. In einem Video demonstrierte Singh sein Spiel im New York Central Park - und zog allerhand Blicke seiner Mitmenschen auf sich.

Singhs AR-Version beinhaltet fast alle optischen Elemente der NES-Version und wurde spielerisch angepasst. Hüpft er unter einem Steinblock in die Höhe, erscheint wie im echten Spiel ein Pilz. Auch der Sprung auf einen Gumba, das Schleudern eines Koopa-Panzers und der Einsatzdes Feuerball-Powerups werden gezeigt. Da es sich jedoch um eine 3D-Umgebung in First Person handelt, kann Singh natürlich um alle Umgebungsobjekte wie die typischen grünen Röhren herumlaufen. Wäre auch sonst etwas unpraktisch, wenn er drüber klettern müsste.

