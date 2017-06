Shigeru Miyamoto will stetig neue Mario-Spiele machen.

Am 27. Oktober 2017 erwartet uns mit Super Mario Odyssey das erste Switch-exklusive Abenteuer des Klempners. Wer sich darüber hinaus noch Neuauflagen älterer Mario-Spiele wünscht, dürfte jedoch enttäuscht werden: Shigeru Miyamoto hat dazu gar keine Lust - trotz neuer Technologien.

Stattdessen möchte Miyamoto lieber immer etwas Neues erschaffen, wie er in einem Interview mit IGN bekannt gab:

Apropos neue Mechaniken: Selbst nach über 30 Jahren glaubt Miyamoto weiterhin, dass es für das Franchise zahlreiche Möglichkeiten gebe.

"Als Kind wollte ich ein Manga-Zeichner werden, und als solcher hast du normalerweise einen symbolischen Charakter, der dir gehört. Und du versuchst, diese Figur in vielen verschiedenen, von dir erschafften Geschichten und Episoden zu verwenden - fast ein bisschen wie Hitchcock, der in jedem seiner Filme auftritt. Für mich ist Mario genau das, und ich möchte so viele unterschiedliche Spiele mit Mario wie möglich machen. Und ich glaube immer noch, dass es da noch viel Potenzial und viele Möglichkeiten gibt."